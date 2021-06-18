«Бостон» обменял Кембу Уокера

«Бостон Селтикс» обменял разыгрывающего Кембу Уокера и 16-й пик драфта НБА 2021 года в «Оклахома-Сити Тандер» на центровых Эла Хорфорда и Мозеса Брауна, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



«Тандер» также получили пик второго раунда драфта 2025 года, отдав «Селтикс» пик второго раунда драфта-2023. Контракт Уокера рассчитан до 2023 года с зарплатой 36 млн долларов за сезон-2021/2022 и 37,7 млн за сезон-2022/2023 (опция игрока).



Уокер провёл за «Селтикс» два сезона. В прошлом он набирал в среднем 19,3 очка, 4,0 подбора и 4,9 передачи. Хорфорд уже выступал за «Бостон» с 2016 по 2019 годы. В «Тандер» он провёл один неполный сезон, набирая в среднем 14,2 очка, 6,7 подбора и 3,4 передачи. Вторую часть регулярного чемпионата Эл пропустил по решению руководства «Тандер». 21-летний Браун записывал на свой счёт средние показатели 8,6 очка, 8,9 подбора и 1,1 блок-шота.