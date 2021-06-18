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«Валенсия», «Фенербахче», «Анадолу Эфес» и «Жальгирис» совершили ходы на рынке

«Валенсия», «Фенербахче», «Анадолу Эфес» и «Жальгирис» совершили ходы на рынке
Александр Кожевников
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«Валенсия» приняла решение не продлевать контракт с разыгрывающим Гильемом Вивесом, сообщает официальный сайт клуба. Игрок стал свободным агентом. Вивес выступал в составе испанского клуба с 2014 года, проведя в составе команды 381 матч.

Турецкий «Фенербахче» подписал контракт с разыгрывающим Исметом Акпынаром, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два сезона по схеме «1+1». Прошлый сезон 26-летний баскетболист провёл в «Бахчешехире». Исмет — воспитанник немецкого баскетбола.

«Анадолу Эфес» продлил контракт с форвардом Адриеном Морманом, сообщает Eurohoops. 32-летний игрок выступает в составе турецкой команды с 2018 года. Ранее сообщалось, что он может покинуть команду, но стороны смогли достичь соглашения.

«Жальгирис» подписал контракт с форвардом Нильсом Гиффи, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два сезона по схеме «1+1». Ранее 30-летний немецкий баскетболист выступал в «Альбе», где провёл семь лет.

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