«Зенит» получит уайлд-кард для участия в следующем сезоне Евролиги

«Зенит» получит специальное приглашение (уайлд-кард) для участия в следующем сезоне Евролиги, сообщает ТАСС.
Таким образом, в следующем сезоне от Единой лиги ВТБ выступят три российских клуба. Помимо «Зенита», это московский ЦСКА и казанский УНИКС. Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу сообщил журналистам, что Единая лига ВТБ и Евролига общаются по поводу предоставления российскому баскетбольному клубу уайлд-кард для участия в следующем сезоне главного клубного турнира континента.
В минувшем сезоне санкт-петербургский клуб впервые в истории сумел пробиться в плей-офф Евролиги, а его основной разыгрывающий Кевин Пангос вошёл в символическую сборную сезона. Команда Хавьера Паскуаля не смогла выйти в «Финал четырёх», проиграв серию «Барселоне» (2-3).
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