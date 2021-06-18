Евролига назвала всех участников сезона-2021/2022. Россию представят три клуба

Евролига в ходе заседания, которое состоялось 18 июня в Барселоне, официально утвердила состав участников сезона-2021/2022.



В список вошли «Анадолу Эфес», «Милан», ЦСКА, «Барселона», «Фенербахче», «Маккаби» (Тель-Авив), «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Реал», «Баскония», «Жальгирис», «Бавария», «Виллербан», «Альба», «Црвена Звезда», «Зенит», «Монако», УНИКС.



«Зенит» получил уайлд-кард и стал третьей российской командой, которая сыграет в следующем сезоне Евролиги. В минувшем сезоне санкт-петербургский клуб впервые в истории сумел пробиться в плей-офф Евролиги, а его основной разыгрывающий Кевин Пангос вошёл в символическую сборную сезона.

Французский «Виллербан» и немецкая «Бавария» теперь официально вошли в число клубов, которые имеют долгосрочные лицензии А на выступление в Евролиге.