«Клипперс» вышли в финал Западной конференции, отыгравшись с -25 в решающем матче с «Ютой»

В шестом матче полуфинала Запада НБА «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Юту Джаз» со счётом 131:119 и вышел в финал конференции, победив в серии – 4-2.
В составе победителей лучшими на площадке были Теренс Мэнн (39 очков), Пол Джордж (28 очков и 9 подборов) и Реджи Джексон (27 очков и 10 передач). У «Джаз» наиболее результативными в игре стали Донован Митчелл (39 очков, 9 подборов и 9 передач), Ройс О’Нил (21 очко и 10 подборов) и Джордан Кларксон (21 очко).
Ранее в серии «Клипперс» одержали победы со счётом 132:106, 118:104 и 119:111. «Джаз» побеждали со счётом 112:109 и 117:111. Соперником «Клипперс» по финалу Западной конференции станет «Финикс Санз», победивший «Денвер Наггетс» со счётом 4-0 в серии.
Также в рамках игрового дня в шестом матче полуфинала Восточной конференции НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 104:99 и сравнялась в серии – 3-3.
- 19 июня 2021
-
08:02
-
07:50
-
05:30
-
01:11
-
01:02
- 18 июня 2021
-
23:44
-
22:44
-
22:38
-
21:46
-
21:14
-
20:55
-
19:46
-
18:39
-
18:00
-
17:06
-
16:42
-
15:34
-
15:34
-
15:02
-
14:52
-
14:08
-
12:19
-
11:45
-
11:36
-
11:25
-
10:44
-
10:18
-
10:17
-
09:30
-
08:50
-
08:40
-
08:33
-
08:20
-
07:46
-
07:40