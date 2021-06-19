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«Клипперс» вышли в финал Западной конференции, отыгравшись с -25 в решающем матче с «Ютой»

«Клипперс» вышли в финал Западной конференции, отыгравшись с -25 в решающем матче с «Ютой»
Кирилл Горбачинский
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В шестом матче полуфинала Запада НБА «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Юту Джаз» со счётом 131:119 и вышел в финал конференции, победив в серии – 4-2.

В составе победителей лучшими на площадке были Теренс Мэнн (39 очков), Пол Джордж (28 очков и 9 подборов) и Реджи Джексон (27 очков и 10 передач). У «Джаз» наиболее результативными в игре стали Донован Митчелл (39 очков, 9 подборов и 9 передач), Ройс О’Нил (21 очко и 10 подборов) и Джордан Кларксон (21 очко).

Ранее в серии «Клипперс» одержали победы со счётом 132:106, 118:104 и 119:111. «Джаз» побеждали со счётом 112:109 и 117:111. Соперником «Клипперс» по финалу Западной конференции станет «Финикс Санз», победивший «Денвер Наггетс» со счётом 4-0 в серии.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
19 июня 2021, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 119
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Мэнн - 39, Джордж - 28, Джексон - 27, Батюм - 16, Беверли - 12, Моррис - 7, Рондо - 2, Зубац, Ибака, Казинс, Кеннард, Коффи, Леонард, Отуру, Паттерсон, Скрабб, Феррелл
Юта Джаз: Митчелл - 39, Кларксон - 21, О'Нил - 21, Богданович - 14, Гобер - 12, Инглс - 5, Конли - 5, Фэйворс - 2, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Морган, Ньянг, Они, Томас, Форрест, Хьюз

Также в рамках игрового дня в шестом матче полуфинала Восточной конференции НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 104:99 и сравнялась в серии – 3-3.

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