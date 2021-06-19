«Клипперс» вышли в финал Западной конференции, отыгравшись с -25 в решающем матче с «Ютой»

В шестом матче полуфинала Запада НБА «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Юту Джаз» со счётом 131:119 и вышел в финал конференции, победив в серии – 4-2.

В составе победителей лучшими на площадке были Теренс Мэнн (39 очков), Пол Джордж (28 очков и 9 подборов) и Реджи Джексон (27 очков и 10 передач). У «Джаз» наиболее результативными в игре стали Донован Митчелл (39 очков, 9 подборов и 9 передач), Ройс О’Нил (21 очко и 10 подборов) и Джордан Кларксон (21 очко).

Ранее в серии «Клипперс» одержали победы со счётом 132:106, 118:104 и 119:111. «Джаз» побеждали со счётом 112:109 и 117:111. Соперником «Клипперс» по финалу Западной конференции станет «Финикс Санз», победивший «Денвер Наггетс» со счётом 4-0 в серии.

Также в рамках игрового дня в шестом матче полуфинала Восточной конференции НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 104:99 и сравнялась в серии – 3-3.