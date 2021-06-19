Назван главный кандидат на переезд в другой город среди клубов НБА
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Источники в НБА считают, что «Нью-Орлеан Пеликанс» является наиболее вероятным кандидатом на переезд среди всех остальных клубов лиги, сообщает The Athletic. В настоящий момент контрактные обязательства связывают «Пеликанс» с Новым Орлеаном до 2024 года.
Считается, что неясное будущее клуба может в том числе повлиять и на процесс выбора нового главного тренера. Напомним, ранее стало известно, что Стэн ван Ганди был отправлен в отставку всего после одного сезона в команде.
Этот клуб НБА базируется в Новом Орлеане с 2002 года после переезда «Хорнетс» из Шарлотт. В 2013 году название команды было изменено с «Хорнетс» на «Пеликанс».
«Нью-Орлеан» закончил сезон с результатом 31-41 (43,1% побед) и не смог выйти в турнир плей-ин.
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