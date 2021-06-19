«Зенит» подпишет одного из лучших бомбардиров чемпионата Испании

«Зенит» подпишет двухлетний контракт с защитником «Мурсии» Коннером Фрэнкампом, сообщает Eurohoops.
25-летний американский баскетболист дебютирует в Евролиге. В прошлом сезоне Фрэнкамп набирал в среднем 15,7 очка, 3,5 передачи и 2,2 подбора за 26 минут в 25 играх испанской лиги ACB. Коннер стал четвёртым лучшим бомбардиром чемпионата Испании, уступив только Гиорги Шермадини (16,5 очка), Алексе Аврамовичу (16,4 очка) и Мело Тримблу (16,4 очка). До перехода в «Мурсию» Фрэнкамп выступал за греческий «Ретимно» и болгарский «Берое». В «Зените» американец проведёт четвёртый сезон в профессиональной карьере.
В межсезонье-2021 «Зенит» подписал защитника «Црвены Звезды» Джордана Лойда и форварда «Химок» Сергея Карасёва, а также продлил контракты с форвардом Матеушом Пониткой и центровым Артурасом Гудайтисом.
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