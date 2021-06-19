Главная звезда сборной Хорватии сыграет в отборе на Олимпиаду

Форвард «Юты Джаз» Боян Богданович объявил, что сыграет за сборную Хорватии в предстоящей олимпийской квалификации, сообщает Eurohoops.

Сборная Хорватии сыграет в отборочном турнире в группе В, соперниками команды станут сборные Бразилии и Туниса. По итогам группового этапа будут определены пары полуфиналистов квалификации. Две лучшие команды группы В сыграют с двумя лучшими командами из группы А, в которой выступит сборная России.



«Юта Джаз» вылетела из плей-офф, уступив во втором рануде «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 2-4.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Боян Богданович принял участие в 72 встречах, набирая в среднем 17 очков, совершая 3,9 подбора и отдавая 1,8 результативной передачи за 30.46 минуты игрового времени.