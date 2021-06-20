«Бруклин» установил антирекорд 50-летия в НБА

Сегодня, 20 июня, в седьмом, решающем матче полуфинала Востока Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» на выезде в овертайме одолел «Бруклин Нетс» — 115:111, победив в серии плей-офф со счётом 4-3, и вышел в финал конференции.



В этом матче, как сообщается в «твиттере» ESPN Stats & Info со ссылкой на EliasSports, был установлен антирекорд 50-летия Национальной баскетбольной ассоциации: ни один из запасных «Бруклина» не набрал ни одного очка. Последний раз такое в седьмой игре плей-офф НБА случалось в 1971 году.

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Напомним, в составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (40 очков и 13 подборов), Крис Миддлтон (23 очка и 10 подборов) и Брук Лопес (19 очков). У «Бруклина» наиболее результативными в игре стали Кевин Дюрант (48 очков и 9 подборов), Джеймс Харден (22 очка, 9 подборов и 9 передач) и Блэйк Гриффин (17 очков и 11 подборов).