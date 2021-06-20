Чарльз Баркли спрогнозировал чемпиона НБА в нынешнем сезоне
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Член Зала славы НБА, известный в прошлом баскетболист, а ныне обозреватель и эксперт Чарльз Баркли спрогнозировал чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона. По мнению Баркли, им станет «Милуоки Бакс».
«Я никогда не думал, что «Бруклин Нетс» выиграет чемпионат. Победу одержит «Милуоки Бакс», — приводятся слова Баркли на странице Brandon “Scoop B” Robinson в «Твиттере».
Напомним, сегодня, 20 июня, в седьмом, решающем матче полуфинала Востока Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» на выезде в овертайме оказался сильнее «Бруклин Нетс» — 115:111, победив в серии плей-офф со счётом 4-3, и вышел в финал конференции.
Ранее форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал поражение своей команды.
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