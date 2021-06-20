Майкл Джордан поймал крупную рыбу и занял 8-е место на турнире из 270 участников

Легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан принял участие в турнире по ловле рыбы под названием Big Rock Blue Marlin, сообщает Fadeaway World. В общей сложности в мероприятии состязались 270 участников. Майкл вошёл в топ-10 и занял восьмое место. На удочку Джордан поймал 25-фунтовую большую корифену или, как её ещё называют, золотую макрель.

Фотографию можно посмотреть на странице gracebellphotography в «Инстаграме».

Отметим, что Майкл и раньше принимал участие в подобных турнирах.



Ранее сообщалось, что в полуфинале Восточной конференции НБА, где встречались «Атланта Хоукс» и «Филадельфия Сиксерс», был побит рекорд, державшийся с 1997 года, когда легендарный Джордан из «Чикаго Буллз» совершил 11 неточных бросков за первую половину во встрече с «Юта Джаз».