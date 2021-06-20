Майкл Джордан поймал крупную рыбу и занял 8-е место на турнире из 270 участников

Легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан принял участие в турнире по ловле рыбы под названием Big Rock Blue Marlin, сообщает Fadeaway World. В общей сложности в мероприятии состязались 270 участников. Майкл вошёл в топ-10 и занял восьмое место. На удочку Джордан поймал 25-фунтовую большую корифену или, как её ещё называют, золотую макрель.
Фотографию можно посмотреть на странице gracebellphotography в «Инстаграме».
Отметим, что Майкл и раньше принимал участие в подобных турнирах.
Ранее сообщалось, что в полуфинале Восточной конференции НБА, где встречались «Атланта Хоукс» и «Филадельфия Сиксерс», был побит рекорд, державшийся с 1997 года, когда легендарный Джордан из «Чикаго Буллз» совершил 11 неточных бросков за первую половину во встрече с «Юта Джаз».
- 20 июня 2021
-
12:45
-
11:57
-
10:51
-
10:45
-
09:38
-
09:37
-
09:31
-
08:52
-
08:38
-
08:24
-
08:06
-
07:53
-
07:12
-
00:30
- 19 июня 2021
-
23:47
-
22:53
-
22:35
-
21:53
-
21:06
-
19:49
-
19:15
-
18:50
-
17:30
-
16:56
-
15:37
-
15:01
-
13:45
-
13:43
-
12:42
-
11:00
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:08
-
08:50