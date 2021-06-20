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Кевин Дюрант превзошёл исторический рекорд Леброна Джеймса

Кевин Дюрант превзошёл исторический рекорд Леброна Джеймса
Антон Мозговой
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Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант установил в серии плей-офф с «Милуоки Бакс» историческое достижение. Хоть «Бруклин» и уступил, не сумев выйти в финал Восточной конференции (2-3 в серии), Дюрант переписал рекорды.

Дюрант превзошёл рекорд Леброна Джеймса по набранным очкам в седьмых матчах серий. Результат Леброна составлял 35 очков в среднем за матч, а Дюранта — 36.

Седьмой матч серии завершился победой «Милуоки» со счётом 115:111. Напомним, в составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (40 очков и 13 подборов), Крис Миддлтон (23 очка и 10 подборов) и Брук Лопес (19 очков). У «Бруклина» наиболее результативными в игре стали Кевин Дюрант (48 очков и 9 подборов), Джеймс Харден (22 очка, 9 подборов и 9 передач) и Блэйк Гриффин (17 очков и 11 подборов).

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