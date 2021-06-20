Игрок «Бруклина» решил разорвать контракт на $ 12,3 млн
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди решил покинуть команду, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. По данным источника, 28-летний американец откажется от продления контракта на сезон-2021/2022. Таким образом, летом он станет свободным агентом.
Если бы Динвидди остался в «Бруклине», то его зарплата составила бы $ 12,3 млн.
Динвидди пропустил более полугода из-за частичного разрыва крестообразной связки. В нынешнем сезоне он провёл лишь три матча.
Ранее он говорил, что рассчитывает сыграть за свою команду в финале, но «Бруклин» не сумел пройти второй раунд плей-офф, уступив «Милуоки Бакс» в серии 3-4.
«Бруклин» считался одним из фаворитов нынешнего сезона. Но команда лишилась сразу нескольких ключевых игроков в решающих матчах.
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