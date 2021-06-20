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Женская сборная России разгромно проиграла Франции на чемпионате Европы по баскетболу

Женская сборная России разгромно проиграла Франции на чемпионате Европы по баскетболу
Антон Мозговой
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Женская сборная России провела очередной матч на чемпионате Европы. Россиянки встречались с француженками. Матч закончился убедительной победой сборной Франции, счёт — 85:59.

В первой четверти сборной России удавалось сохранять отыгрываемое отставание. И первая десятиминутка завершилась со счётом 19:14 в пользу француженок. Но уже к большому перерыву отставание российской команды достигло 21 очка. Вторую четверть россиянки провалили, проиграв её со счётом 4:20.

После перерыва России удалось немного сократить отставание в счёте, но заключительная десятиминутка осталась за Францией (30:11).

Самой результативной стала Аликс Дюше, которая набрала 12 очков. В составе российской команды 10 очков на счету Елизаветы Комаровой.

Сборная России завершила групповой этап на втором месте и вышла в 1/8 финала. Сборная Франции выиграла свою группу и получила прямую путевку в четвертьфинал.

ЧЕ-2021 (ж). Группа D. 3-й тур
20 июня 2021, воскресенье. 21:45 МСК
Франция
Окончен
85 : 59
Россия
Франция: Дюше - 12, Williams - 11, Груда - 11, Мишель - 10, Шартеро - 9, Miyem - 8, Vukosavljevic - 8, Жоанне - 8, Сьяк - 6, Чатчуанг - 2, Rupert, Эпупа
Россия: Комарова - 10, Вадеева - 8, Голдырева - 8, Глонти - 7, Мусина - 7, Курильчук - 6, Левченко - 5, Огун - 4, Шилова - 4, Федоренкова, Шабанова, Штанько
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