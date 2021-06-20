Женская сборная России разгромно проиграла Франции на чемпионате Европы по баскетболу

Женская сборная России провела очередной матч на чемпионате Европы. Россиянки встречались с француженками. Матч закончился убедительной победой сборной Франции, счёт — 85:59.
В первой четверти сборной России удавалось сохранять отыгрываемое отставание. И первая десятиминутка завершилась со счётом 19:14 в пользу француженок. Но уже к большому перерыву отставание российской команды достигло 21 очка. Вторую четверть россиянки провалили, проиграв её со счётом 4:20.
После перерыва России удалось немного сократить отставание в счёте, но заключительная десятиминутка осталась за Францией (30:11).
Самой результативной стала Аликс Дюше, которая набрала 12 очков. В составе российской команды 10 очков на счету Елизаветы Комаровой.
Сборная России завершила групповой этап на втором месте и вышла в 1/8 финала. Сборная Франции выиграла свою группу и получила прямую путевку в четвертьфинал.
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