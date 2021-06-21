Док Риверс объяснился за вылет из плей-офф, после которого стал антирекордсменом в истории

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» поделился мнением после седьмого матча полуфинала Восточной конфернции НБА против «Атланта Хоукс» (96:103, 3-4).



«У нас было 17 потерь. Если хотите выделять один момент, то это 17 потерь. Мы реализовали 75% попыток с линии штрафного броска. Просто у „Атланты“ было слишком много дополнительных воможностей для броска в концовке матча, что не позволило нам выиграть матч. Именно нападение, на мой взгляд, подвело нас сегодня вечером. Я был уверен, что наша защита сможет эффективно работать максимально долго. Мы просто не могли попасть в кольцо. Не было доверия друг к другу. Это будет для нас большим уроком. Но это не тот урок, который хочется получать в проигранном седьмом матче плей-офф», — цитирует Риверса USA Today.

Риверс пятый раз за карьеру проиграл в седьмой игре плей-офф на домашней площадке. Это худший результат в истории НБА. Риверс более чем в два раза превосходит второго Пэта Райли, который дважды уступал в седьмых матчах плей-офф на родной арене. Риверс потерпел 29 поражений в матчах, где был шансом закрыть серию плей-офф — это худший показатель в истории НБА. Процент побед Риверса (34,1%) в решающих матчах постсезона — худший среди всех тренеров в истории.