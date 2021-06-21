Владимир Гомельский сравнил главных тренеров «Реала» и «Зенита»

Известный комментатор Владимир Гомельский сравнил главных тренеров «Зенита» и «Реала» — Хави Паскуаля и Пабло Ласо.
«Это два тренера с очень разными, я бы сказал прямо противоположными концепциями. Паскуаль строит игру своих команд от защиты (личной), требует сократить риск в атаке до минимума, отрабатывает все виды подстраховок. Игра команд Паскуаля не очень зрелищная, нацеленная на результат, в его понимании победа с разницей в одно очко ничем не отличается от победы с разницей в 20 очков.
Ласо — играет от атаки. Он сам говорил, что если его команда наберёт 30 очков в быстрых прорывах и ранних атаках, то победит обязательно. В защите Ласо предпочитает „ловушки“ — двойную атаку игрока с мячом. Его команды должны набирать по сто очков в каждой встрече», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
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