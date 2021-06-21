«Милан» объявил о новом трансфере

Американский атакующий защитник Девон Холл подписал контракт с итальянским «Миланом», сообщает Sportando. Контракт с 25-летним баскетболистом рассчитан на два года.



Прошлый сезон Холл провёл в составе немецкого «Бамберга». В матчах чемпионата Германии он набирал 14,1 очка за игру, в Лиге чемпионов статистика баскетболиста была чуть более скромной — 12,4 очка за игру.



В послужном списке Девона Холла есть 11 матчей в НБА — в сезоне-2019/2020 он выступил в 11 матчах в составе «Оклахома-Сити», набирая в среднем 1,8 очка, совершая 0,6 подбора и отдавая 1,2 результативной передачи за 7.20 минут игрового времени.



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