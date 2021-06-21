«Бруклин» нацелен заполучить 5-кратного участника Матча звёзд НБА

«Бруклин Нетс» хочет выменять центрового «Бостон Селтикс» Эла Хорфорда, сообщает Nets Daily.

«Селтикс» заполучили Уокера в результате недавнего обмена Кембы Уокера с «Оклахома-Сити Тандер». Долгосрочное будущее 35-летнего 5-кратного участника Матча звёзд НБА в «Бостоне» под вопросом. Не исключено, что Хорфорд станет доступным для обмена и не будет играть за «Селтикс».

Ранее Хорфорд уже выступал за «Селтикс» с 2016 по 2019 год. В трёх сезонах за «Бостон» он в среднем набирал 13,5 очка, делал 7,0 подбора, 4,6 передачи и 1,2 блок-шота за матч. Хорфорд является пятикратным участником Матча звёзд НБА.

«Бруклин» не смог выйти в финал Восточной конференции НБА. «Нетс» в полуфинале уступили в серии «Милуоки Бакс» (3-4).