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Стефен Карри и Донован Митчелл приняли решение по участию в Олимпиаде

Стефен Карри и Донован Митчелл приняли решение по участию в Олимпиаде
Алексей Фалько
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл не смогут помочь сборной США на Олимпиаде в Токио, сообщает Hoops Rumors.

Митчелл отказался от выступления за национальную команду этим летом. 24-летний баскетболист собирается уделить больше времени восстановлению после травмы правого голеностопа. Карри рассматривал возможность участия в олимпийском турнире на протяжении последних нескольких недель, но в итоге решил отказаться от выступления.

Ранее о готовности сыграть в Токио заявили Кевин Дюрант, Бэм Адебайо, Брэдли Бил, Девин Букер, Дэмьен Лиллард, Джейсон Тейтум и Дрэймонд Грин. В итоговый состав сборной попадут 12 баскетболистов. Олимпийский баскетбольный турнир в Токио начнётся 25 июля. С 10 по 18 июля сборная США проведёт контрольные матчи с Австралией (дважды), Аргентиной, Испанией и Нигерией.

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