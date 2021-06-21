Россия крупно обыграла Словению и сыграет с Бельгией в 1/4 финала женского Евробаскета

Женская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Россиянки в матче 1/8 финала обыграли представительниц Словении со счётом 93:75.

Уже в первой четверти россиянки обеспечили комфортное преимущество, оторвавшись на 15 очков. К большому перерыву отрыв сборной России уже составлял 20 очков. Третья четверть получилась равной, а в четвёртой десятиминутке россиянки увеличили отрыв.

Самым результативным игроком матча стала Елизавета Комарова, она принесла российской сборной 20 очков. 19 очков и 14 подборов набрала Раиса Мусина. В составе сборной Словении 21 очко и 8 подборов набрала Шанте Эванс, 19 очков в активе Евы Лисец.

Теперь в 1/4 финала российская сборная сыграет с командой Бельгии.