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Россия крупно обыграла Словению и сыграет с Бельгией в 1/4 финала женского Евробаскета

Россия крупно обыграла Словению и сыграет с Бельгией в 1/4 финала женского Евробаскета
Антон Мозговой
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Женская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Россиянки в матче 1/8 финала обыграли представительниц Словении со счётом 93:75.

Уже в первой четверти россиянки обеспечили комфортное преимущество, оторвавшись на 15 очков. К большому перерыву отрыв сборной России уже составлял 20 очков. Третья четверть получилась равной, а в четвёртой десятиминутке россиянки увеличили отрыв.

Самым результативным игроком матча стала Елизавета Комарова, она принесла российской сборной 20 очков. 19 очков и 14 подборов набрала Раиса Мусина. В составе сборной Словении 21 очко и 8 подборов набрала Шанте Эванс, 19 очков в активе Евы Лисец.

Теперь в 1/4 финала российская сборная сыграет с командой Бельгии.

ЧЕ-2021 (ж). 1/8 финала
21 июня 2021, понедельник. 21:45 МСК
Россия
Окончен
93 : 75
Словения
Россия: Комарова - 20, Мусина - 19, Вадеева - 15, Штанько - 10, Глонти - 9, Шилова - 7, Шабанова - 5, Левченко - 4, Голдырева - 2, Огун - 2, Курильчук, Федоренкова
Словения: Эванс - 21, Лисец - 19, Облак - 12, Барич - 11, Фрисковец - 5, Яковина - 3, Дебеляк - 2, Презель - 2, Горшич, Кросель, Сеницар, Требец
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