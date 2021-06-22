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Димитрис Прифтис покинет УНИКС и возглавит «Панатинаикос»

Димитрис Прифтис покинет УНИКС и возглавит «Панатинаикос»
Антон Мозговой
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Греческий специалист Димитрис Прифтис покинет УНИКС, утверждает инсайдер Неманя Жори. По данным источника, в ближайшее время «Панатинаикос» объявит о назначении Прифтиса на пост главного тренера. Он сменит на этом посту Одеда Каташа, который пришёл в команду в январе.

В начале мая инсайдер Маттео Андреани сообщал, что УНИКС и Прифтис достигли устной договорённости о продлении контракта. Но вскоре ситуация изменилась, так как «Панатинаикос» начал проявлять интерес к Прифтису.

Димитрис возглавляет УНИКС с 2017 года. В завершившемся сезоне Прифтис вывел казанский клуб в финал Единой лиги ВТБ и Еврокубка. В Единой лиге ВТБ казанцы в финале уступили ЦСКА. Благодаря выходу в финал Еврокубка УНИКС в следующем сезоне сыграет в Евролиге.

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