Стал известен статус Криса Пола и Кавая Леонарда на второй матч финала Запада
Поделиться
Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол и форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не сыграют во втором матче финала Западной конференции, сообщает Hoops Rumors.
Пол по-прежнему изолирован от остальной команды по требованиям протокола НБА по профилактике коронавируса. Официальный статус баскетболиста на данный момент – выбыл на неопределенный срок. Леонард не примет участие во втором матче из-за растяжения связок правого колена.
Статус Ленарда на остальные матчи противостояния остается неопределенным. В субботу Кавай не полетел с командой в Финикс, но продолжает общаться с командой с помощью FaceTime. Леонард травмировал колено в четвертой четверти четвертого матча против «Юты», после чего не площадку не выходил.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 июня 2021
-
09:19
-
09:16
-
09:13
-
09:08
-
08:12
-
08:07
-
00:26
- 21 июня 2021
-
23:35
-
23:10
-
22:54
-
22:14
-
21:23
-
21:18
-
21:09
-
19:56
-
19:16
-
19:13
-
17:38
-
16:56
-
16:00
-
15:20
-
14:59
-
14:55
-
14:50
-
13:51
-
12:59
-
12:00
-
11:39
-
10:46
-
10:45
-
09:36
-
09:20
-
09:11
-
08:47
-
08:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам