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Стал известен статус Криса Пола и Кавая Леонарда на второй матч финала Запада

Стал известен статус Криса Пола и Кавая Леонарда на второй матч финала Запада
Алексей Фалько
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол и форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не сыграют во втором матче финала Западной конференции, сообщает Hoops Rumors.

Пол по-прежнему изолирован от остальной команды по требованиям протокола НБА по профилактике коронавируса. Официальный статус баскетболиста на данный момент – выбыл на неопределенный срок. Леонард не примет участие во втором матче из-за растяжения связок правого колена.

Статус Ленарда на остальные матчи противостояния остается неопределенным. В субботу Кавай не полетел с командой в Финикс, но продолжает общаться с командой с помощью FaceTime. Леонард травмировал колено в четвертой четверти четвертого матча против «Юты», после чего не площадку не выходил.

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