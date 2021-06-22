Стал известен статус Криса Пола и Кавая Леонарда на второй матч финала Запада

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол и форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не сыграют во втором матче финала Западной конференции, сообщает Hoops Rumors.

Пол по-прежнему изолирован от остальной команды по требованиям протокола НБА по профилактике коронавируса. Официальный статус баскетболиста на данный момент – выбыл на неопределенный срок. Леонард не примет участие во втором матче из-за растяжения связок правого колена.



Статус Ленарда на остальные матчи противостояния остается неопределенным. В субботу Кавай не полетел с командой в Финикс, но продолжает общаться с командой с помощью FaceTime. Леонард травмировал колено в четвертой четверти четвертого матча против «Юты», после чего не площадку не выходил.

