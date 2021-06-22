«Бруклин» собирается провести изменения в составе в межсезонье

Генеральный менеджер клуба НБА «Бруклин Нетс» Шон Маркс рассказал о планах на межсезонье. По словам Маркса, команде нужны изменения в составе. «Бруклин» в полуфинале Восточной конференции НБА уступил «Милуоки Бакс», серия продлилась семь матчей. Несмотря на звёздный состав, команде не удалось добиться успехов.

«Изменения неизбежны. Это — самый сложный аспект в профессиональном спорте. Да, можно любить преемственность в команде, но изменения необходимы. И не все они могут быть обусловлены нашими решениями. Также решать должны и игроки. В команде есть несколько баскетболистов, чьи контракты заканчиваются.

Мы хотим собрать лучшую версию «Нетс», после этого начнём подготовку к новому сезону в тренировочном лагере», — цитирует функционера NetsDaily.