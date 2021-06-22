Мэджик Джонсон назвал игрока, который отнимет у Леброна звание лучшего в НБА
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Легенда НБА Мэджик Джонсон считает, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант отнимет у лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса звание лучшего баскетболиста лиги.
«Дюрант в полуфинале Восточной конференции выдал перфомансы уровня Коби Брайанта и Майкла Джордана. Это напомнило мне 60 очков от Джордана в матче с «Бостон Селтикс», когда «Чикаго Буллз» проиграли. Это очень похоже. И все сказали: «Ооу! Скоро эта лига будет принадлежать Майклу Джордану». Нам повезло, что мы сможем наблюдать за чем-то подобным. Кто ещё может вернуться после травмы ахилла и играть, как Кевин Дюрант? Леброн Джеймс еще один год будет главным в НБА, потом она станет лигой Дюранта», – приводит слова Джонсона Clutch Points.
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