Бен Симмонс отказался от участия в Олимпиаде и готовится к серьёзной перемене в межсезонье

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс с большой долей вероятности пропустит Олимпийские игры в Токио, сообщает журналист ESPN Брайан Уиндхорст. Австралийцы начнут подготовку к турниру уже на этой неделе, но Симмонс не прибудет в расположение команды. Он намеревается сосредоточиться на развитии собственных навыков — так, Симмонс хочет улучшить качество броска.

В серии плей-офф с «Атлантой Хоукс» он реализовал лишь 15 из 45 бросков с линии. Это худший результат в истории. После заключительного матча серии, которую «Филадельфия» проиграла, Джоэль Эмбиид выразил недовольство игрой Симмонса.

По данным источника, Симмонс может сменить бросковую руку с левой на правую. О необходимости серьёзной работы в межсезонье говорил и главный тренер «Сиксерс» Док Риверс.