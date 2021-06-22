Гилберт Аренас назвал молодого игрока с потенциалом стать величайшим в истории

Бывший баскетболист, а ныне эксперт Гилберт Аренас поделился мнением о лидере «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне. По мнению Аренаса, у Зайона есть все шансы стать величайшим баскетболистом в истории — для этого ему нужно начать играть на позиции атакующего защитника.
«Когда я говорю, что у него нет навыков, многие сразу заявляют, что я не самого лучшего мнения о нём. Но это не так — я о другом. Баскетбольные навыки — это ведение, передачи, броски. Многое зависит от позиции. Если его поставить на место крайнего форварда, не думаю, что у него многое получится.
Но сзади… особенно если он похудеет на 10 или 15 кг, то точно будет самым сильным игроком. Он всегда будет быстрее и сильнее любого атакующего защитника. На мой взгляд, он сможет стать величайшим в истории, если будет играть на этой позиции», — сказал Аренас в подкасте The No Chill.
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