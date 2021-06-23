Сергей Базаревич высказался о крупном поражении сборной России от Литвы

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал поражение от Литвы (61:78) в товарищеском матче.



«Что в этом матче оказалось самым сложным для сборной России? Забрать подбор. Хотя по цифрам в нападении у нас равенство за счёт агрессивности. Плюс потратили много сил, чтобы отбиться против литовских «больших». Иногда получалось, иногда нет. Когда противостоишь более габаритной команде, тратится много лишних сил. Это сказалось на нападении во второй половине, мы не забили свои броски. Поэтому и такая разница.



Можно ли сказать, что это самый сильный наш соперник в серии контрольных матчей этим летом? Да. Литовцы собрали сильнейший состав. Сабонис, на всякий случай, — игрок уровня Матча звёзд НБА. Очень полезный матч в том плане, что мы столкнулись с таким размером. Как компенсировать это — нам предстоит решить. В Сплите нас ждут соперники похожего плана? Хорваты будут большими, немцы будут большими. Может быть, не на всех позициях. А у литовцев на каждом «номере» большие. Начиная с первых ростом за 190. Может, поэтому Карданахишвили и выглядел отлично, что как минимум в размере не уступал.



Этот матч был нам полезен. Мы играем на выезде постоянно, это тоже сказывается. И, наверное, я чуть «пережал» со вчерашними тренировками. Нужно было какие-то вещи поправить, а сегодня не хватило свежести. В олимпийской квалификации она будет. Мы и хотели широкой ротацией сыграть. Ребята все выкладываются, но, наверное, в Сплите придется её чуть сократить. Довольно тяжёлый выбор. Хотим всем шанс дать, посмотреть что-то. Но, наверное, это слишком большая ротация», — приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.