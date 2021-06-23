«Гарлем Глобтроттерс» заявил о желании стать новым участником НБА

Выставочная команда «Гарлем Глобтроттерс» выпустила заявление, в котором официально попросила руководство НБА включить их в число франшиз, участвующих в лиге.
Ранее сообщалось, что лига рассматривает вариант с расширением. Клубы из Сиэтла и Лас-Вегаса назывались главными претендентами на присоединение к НБА.
«Наши игроки были определяющими в интеграции лиги с 1949 года, и мы гордились тем, что они были набраны командами НБА. Теперь настало время для НБА признать наш вклад в этот вид спорта. Мы готовы вести переговоры» — говорится в заявлении клуба.
«Гарлем Глобтроттерс» является выставочной командой, которая со своими шоу уже выступила в 123 странах по всему миру. В своё время «Глобтроттерс» представлял легендарный центровой Уилт Чемберлен, на счету которого огромное количество «вечных» рекордов НБА.
- 23 июня 2021
-
07:50
-
07:46
-
07:26
-
07:13
-
00:20
-
00:01
- 22 июня 2021
-
23:19
-
22:46
-
22:19
-
21:25
-
20:28
-
20:03
-
19:23
-
17:18
-
16:13
-
14:38
-
13:06
-
11:25
-
10:05
-
09:19
-
09:16
-
09:13
-
09:08
-
08:12
-
08:07
-
00:26
- 21 июня 2021
-
23:35
-
23:10
-
22:54
-
22:14
-
21:23
-
21:18
-
21:09
-
19:56
-
19:16