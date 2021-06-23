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«Гарлем Глобтроттерс» заявил о желании стать новым участником НБА

«Гарлем Глобтроттерс» заявил о желании стать новым участником НБА
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Выставочная команда «Гарлем Глобтроттерс» выпустила заявление, в котором официально попросила руководство НБА включить их в число франшиз, участвующих в лиге.

Ранее сообщалось, что лига рассматривает вариант с расширением. Клубы из Сиэтла и Лас-Вегаса назывались главными претендентами на присоединение к НБА.

«Наши игроки были определяющими в интеграции лиги с 1949 года, и мы гордились тем, что они были набраны командами НБА. Теперь настало время для НБА признать наш вклад в этот вид спорта. Мы готовы вести переговоры» — говорится в заявлении клуба.

«Гарлем Глобтроттерс» является выставочной командой, которая со своими шоу уже выступила в 123 странах по всему миру. В своё время «Глобтроттерс» представлял легендарный центровой Уилт Чемберлен, на счету которого огромное количество «вечных» рекордов НБА.

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