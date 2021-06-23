Леброн Джеймс отреагировал на арест одноклубника по «Лейкерс» за хранение марихуаны

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на арест своего одноклубника Алекса Карузо за хранение марихуаны.

«Плати только наличными, братан», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

27-летний защитник «Лейкерс» был задержан полицией университета Техас A&M в округе Бразос во вторник. При обыске у Карузо была найдена марихуана в объеме менее 2 унций (55 граммов). Алекс был освобожден после уплаты двух отдельных штрафов в размере 3500 долларов. Согласно законодательству штата, уголовная ответственность грозит за объемы хранения марихуаны более 4 унций.



Действующий контракт с «Лос-Анджелесом» у Карузо истекает по окончании нынешнего сезона. Игрок выйдет на рынок свободных агентов и может покинуть команду. Карузо в прошлом сезоне был одним из ключевых игроков ротации «Лейкерс» и ценился за эффективность в защите.