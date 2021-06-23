Пол Джордж повторил достижение Леброна и установил антирекорд последних 8 лет

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж набрал 26 очков (10 из 23 с игры, 5 и 10 штрафных), 6 подборов и 6 передач во втором матче финала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (103:104, 0-2).

Джордж стал пятым игроком за последние 20 сезонов, набравшим не менее 20 очков в каждой из первых 15 игр плей-офф, присоединившись к Коби Брайанту, Кевину Дюранту, Леброну Джеймсу и Дуэйну Уэйду. При этом Джордж смазал 5 штрафных бросков. В последний раз Пол совершил столько промахов с линии 8 сезонов назад (единственный раз в карьере).

За 8,2 секунды до конца встречи у Джорджа была возможность увеличить преимущество своей команды до 3 очков. Форвард «Клипперс» дважды промахнулся с линии и позволил «Санз» вырвать победу на последней секунде. В нынешнем сезоне Джордж всего один раз смазал обе попытки с линии: 21 февраля в матче с «Бруклин Нетс» (за 9:44 до конца третьей четверти). В этом сезоне он реализовывал 2/2 штрафных 104 раза.