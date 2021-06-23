Пол Джордж повторил достижение Леброна и установил антирекорд последних 8 лет

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж набрал 26 очков (10 из 23 с игры, 5 и 10 штрафных), 6 подборов и 6 передач во втором матче финала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (103:104, 0-2).
Джордж стал пятым игроком за последние 20 сезонов, набравшим не менее 20 очков в каждой из первых 15 игр плей-офф, присоединившись к Коби Брайанту, Кевину Дюранту, Леброну Джеймсу и Дуэйну Уэйду. При этом Джордж смазал 5 штрафных бросков. В последний раз Пол совершил столько промахов с линии 8 сезонов назад (единственный раз в карьере).
За 8,2 секунды до конца встречи у Джорджа была возможность увеличить преимущество своей команды до 3 очков. Форвард «Клипперс» дважды промахнулся с линии и позволил «Санз» вырвать победу на последней секунде. В нынешнем сезоне Джордж всего один раз смазал обе попытки с линии: 21 февраля в матче с «Бруклин Нетс» (за 9:44 до конца третьей четверти). В этом сезоне он реализовывал 2/2 штрафных 104 раза.
- 23 июня 2021
-
09:33
-
09:12
-
08:52
-
08:25
-
08:19
-
07:50
-
07:46
-
07:26
-
07:13
-
00:20
-
00:01
- 22 июня 2021
-
23:19
-
22:46
-
22:19
-
21:25
-
20:28
-
20:03
-
19:23
-
17:18
-
16:13
-
14:38
-
13:06
-
11:25
-
10:05
-
09:19
-
09:16
-
09:13
-
09:08
-
08:12
-
08:07
-
00:26
- 21 июня 2021
-
23:35
-
23:10
-
22:54
-
22:14