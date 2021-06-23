Стив Керр: Кевин Дюрант более талантливый, чем Майкл Джордан
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр заявил, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант превосходит по таланту легендарного шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.
«Кевин Дюрант показал, что он самый талантливый баскетболист в мире на данный момент, если не за всё время. Честно, он очень одаренный. Мне нравилось его тренировать. Я думаю, что он более талантливый, чем Майкл Джордан. Это о многом говорит. Кевин сильно отличается от остальных. Это 210-сантиметровый игрок с навыками защитника, неограниченным трёхочковым диапазоном, передачами, блок-шотами. Смотреть на его игру в нынешнем сезоне было очень приятно», – приводит слова Керра NBC Sports Bay Area.
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