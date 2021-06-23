«Зенит» рассматривает подписание чемпиона НБА в составе «Кливленда»
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Разыгрывающий Мэттью Деллаведова может перейти в «Зенит», сообщает «Спорт-экспресс». По данным источника, баскетболист рассматривает возможность перехода в один из европейских клубов.
«Зенит» интересуется 30-летним игроком, выступавшим за «Кливленд Кавальерс». Австралийский разыгрывающий согласится на переход в европейский клуб, если ему предложат контракт на сумму $ 1,5 млн за сезон.
Деллаведова провёл в НБА уже восемь сезонов. Он выступал за «Кливленд» (2013-2016 и 2018-2021) и «Милуоки Бакс» (2016-2018). В составе «Кавальерс» в 2016 году он стал чемпионом НБА.
В нынешнем сезоне Мэттью из-за травм провёл лишь 13 матчей. Он в среднем набирал 2,8 очка, делал 4,5 передачи. В среднем на паркете он проводил 17,2 минуты.
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