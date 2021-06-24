Назван статус Кавая Леонарда на третий матч финала Западной конференции
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард пропустит третий матч финала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (0-2), сообщает обозреватель Эндрю Грейф на своей странице в «Твиттере».
Леонард повредил колено в четвертом матче серии полуфинала Запада с «Юта Джаз». «Клипперс» сумели выиграть последние две игры серии без него. Главный тренер «Лос--Анджелеса» Тайрон Лю заявил на выходных, что готовится провести весь финал конференции без Леонарда.
«Клипперс» официально называют травму Леонарда растяжением связок, но подробностей о её серьезности не разглашается. На прошлой неделе в СМИ высказывались опасения, что Кавай мог разорвать крестообразные связки, но никто не подтвердил, случилось ли это.
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