Назван статус Кавая Леонарда на третий матч финала Западной конференции

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард пропустит третий матч финала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (0-2), сообщает обозреватель Эндрю Грейф на своей странице в «Твиттере».



Леонард повредил колено в четвертом матче серии полуфинала Запада с «Юта Джаз». «Клипперс» сумели выиграть последние две игры серии без него. Главный тренер «Лос--Анджелеса» Тайрон Лю заявил на выходных, что готовится провести весь финал конференции без Леонарда.



«Клипперс» официально называют травму Леонарда растяжением связок, но подробностей о её серьезности не разглашается. На прошлой неделе в СМИ высказывались опасения, что Кавай мог разорвать крестообразные связки, но никто не подтвердил, случилось ли это.