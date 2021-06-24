Мэджик Джонсон назвал изменения, которые нужно внести «Лейкерс» перед новым сезоном

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон рассказал об изменениях, которые следует внести команде перед новым сезоном.



«Дайте Леброну и Дэвису шутера. А ещё скажите Эй Ди, что теперь он будет больше играть на позиции центрового. Нельзя допускать, чтобы он говорил: «Дружище, я не хочу играть центрового». Нет, нет и ещё раз нет, самое главное, что ты игрок «Лейкерс» и мы пытаемся побеждать.



А ещё я бы разгрузил Леброна, мы требуем от него слишком многого. Нельзя просить от него быть первым номером, разыгрывать. Это означает большой объём работы, ты водишь мяч, организуешь нападение, расставляешь всех. Когда ему отдыхать? Важно понимать, что Леброн нужен нам свежим к плей-офф. Нужен кто-то, кто обеспечит это», — приводит слова Джонсона Lakers Nation.