«Маккаби» подписал лидера «Баварии» на место ушедшего экс-игрока ЦСКА

Тель-авивский «Маккаби» подписал контракт с бывшим центровым «Зенита» Джаленом Рейнольдсом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с баскетболистом рассчитано на три сезона по схеме «2+1». Прошлый сезон Рейнольдс провёл в мюнхенской «Баварии». В Евролиге американский центровой принял участие в 39 встречах, набирая в среднем 13,6 очка и совершая 5,8 подбора за игру.



Кроме того, команду покинул экс-игрок ЦСКА Отелло Хантер. 35-летний центровой выступал в тель-авивском клубе на протяжении последних двух сезонов. В прошлом сезоне Евролиги американский баскетболист набирал в среднем 8 очков и совершал 5,3 подбора за игру.

«Маккаби» по итогам сезона-2020/2021 Евролиги занял 13-е место в таблице и не вышел в плей-офф турнира.