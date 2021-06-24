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«Маккаби» подписал лидера «Баварии» на место ушедшего экс-игрока ЦСКА

«Маккаби» подписал лидера «Баварии» на место ушедшего экс-игрока ЦСКА
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Тель-авивский «Маккаби» подписал контракт с бывшим центровым «Зенита» Джаленом Рейнольдсом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с баскетболистом рассчитано на три сезона по схеме «2+1». Прошлый сезон Рейнольдс провёл в мюнхенской «Баварии». В Евролиге американский центровой принял участие в 39 встречах, набирая в среднем 13,6 очка и совершая 5,8 подбора за игру.

Кроме того, команду покинул экс-игрок ЦСКА Отелло Хантер. 35-летний центровой выступал в тель-авивском клубе на протяжении последних двух сезонов. В прошлом сезоне Евролиги американский баскетболист набирал в среднем 8 очков и совершал 5,3 подбора за игру.

«Маккаби» по итогам сезона-2020/2021 Евролиги занял 13-е место в таблице и не вышел в плей-офф турнира.

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