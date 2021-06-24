Леброн Джеймс отреагировал на феноменальную игру Трея Янга в плей-офф НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об игре разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трея Янга в первом матче финала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (116:113, 1-0).



«Да остынь ты уже, чувак», — написал Леброн Джеймс в своём «твиттере».



Напомним, Янг стал первым игроком в истории НБА, набравшим 45+ очков и 10+ передач в матче финала конференции. Трэй провел шестой матч плей-офф на выезде с 30+ очков. Это рекорд для баскетболистов, дебютирующих в постсезоне. Кроме того, Янг установил рекорд результативности для дебютного матча в финале конференции за всю историю НБА.



Янг повторил рекорд Леброна Джеймса и Коби Брайанта по результативности в плей-офф в возрасте менее 23 лет 48 очков — новый персональный рекорд Янга в плей-офф и третий показатель в истории франшизы «Хоукс» (Боб Петтит и Доминик Уилкинс набирали по 50 очков).