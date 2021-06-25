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«Клипперс» одержали первую победу в серии с «Финиксом» и сократили отставание

«Клипперс» одержали первую победу в серии с «Финиксом» и сократили отставание
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся третий матч финала Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Финикс Санз», который завершился победой хозяев паркета со счётом 106:92, благодаря чему им удалось сократить отставание в серии – 1-2.

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс лёгкий форвард Пол Джордж, на счету которого дабл-дабл из 27 очков, 15 подборов и 8 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Клипперс» на счету хорвата Ивицы Зубаца – 15 очков, 16 подборов и 1 передача.

Наиболее результативным игроком «Финикса» стал центровой Деандре Эйтон – 18 очков и 9 подборов. Единственный дабл-дабл у разыгрывающего Криса Пола, ему удалось набрать 15 очков и совершить 12 передач и 2 подбора.

Следующая встреча между командами состоится также в Лос-Анджелесе. Она пройдёт в ночь на воскресенье, 27 июня. Начало – 4:00 мск.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
25 июня 2021, пятница. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 92
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 27, Джексон - 23, Зубац - 15, Мэнн - 12, Кеннард - 9, Беверли - 8, Моррис - 8, Батюм - 4, Ибака, Казинс, Коффи, Леонард, Отуру, Паттерсон, Рондо, Скрабб, Феррелл
Финикс Санз: Эйтон - 18, Букер - 15, Пол - 15, Бриджес - 13, Джонсон - 12, Краудер - 9, Крэйг - 4, Мур - 2, Пэйн - 2, Шарич - 2, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Надер, Смит
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