«Клипперс» одержали первую победу в серии с «Финиксом» и сократили отставание

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся третий матч финала Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Финикс Санз», который завершился победой хозяев паркета со счётом 106:92, благодаря чему им удалось сократить отставание в серии – 1-2.
Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс лёгкий форвард Пол Джордж, на счету которого дабл-дабл из 27 очков, 15 подборов и 8 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Клипперс» на счету хорвата Ивицы Зубаца – 15 очков, 16 подборов и 1 передача.
Наиболее результативным игроком «Финикса» стал центровой Деандре Эйтон – 18 очков и 9 подборов. Единственный дабл-дабл у разыгрывающего Криса Пола, ему удалось набрать 15 очков и совершить 12 передач и 2 подбора.
Следующая встреча между командами состоится также в Лос-Анджелесе. Она пройдёт в ночь на воскресенье, 27 июня. Начало – 4:00 мск.
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