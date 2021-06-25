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«Лейкерс», «Бруклин» и ещё два контендера борются за одного из лучших снайперов НБА

«Лейкерс», «Бруклин» и ещё два контендера борются за одного из лучших снайперов НБА
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Защитник Джей Джей Редик может продолжить карьеру в одном из клубов-контендеров. Об этом сообщил инсайдер Эван Масси.

«Количество вариантов, доступных Джей Джей Редику, не будет огромным, но несколько команд должны проявить к нему интерес. Среди них — «Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Йорк Никс», «Филадельфия Сиксерс» и «Бруклин Нетс». Команды-контендеры нуждаются в хороших шутерах, и Редик способен дать им то, что нужно», — написал в своём «твиттере» Эван Масси.

37-летний защитник является одним из лучших шутеров в НБА. В среднем он реализует 36,4% трёхочковых бросков.

В нынешнем сезоне он принял участие в 44 матчах. В среднем Джей Джей Реддик набирает 7,4 очка, делает 1,5 подбора и 1,2 передачи.

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