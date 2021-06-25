В число участников Лиги чемпионов-2021/2022 вошёл только один российский клуб

Лига чемпионов ФИБА представила 28 из 32 участников регулярного чемпионата сезона-2021/2022.



В основной список участников вошёл только один российский клуб — «Нижний Новгород». Пермской «Парме» предстоит сыграть в квалификации турнира. Ещё один клуб, подававший заявку на участие, саратовский «Автодор», участия в турнире не примет.



Список участников Лиги чемпионов ФИБА сезона 2021/2022:



«Нижний Новгород» (Россия), АЕК (Греция), «Манреса» (Испания), «Бешикташ» (Турция), «Дарушафака» (Турция), «Динамо Сассари» (Италия), «Нимбурк» (Чехия), «Ольденбург» (Германия), «Фалько» (Венгрия), «Остенде» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Хапоэль» Иерусалим (Израиль), «Хапоэль» Холон (Израиль), «Бриндизи» (Италия), «Сан-Пабло Бургос» (Испания), «Игокеа» (Босния и Герцеговина), «Дижон» (Франция), «Лаврио» (Греция), «Тенерифе» (Испания), «Людвигсбург» (Германия), ПАОК (Греция), «Каршияка» (Турция), «Ритас» (Литва), «Страсбур» (Франция), «Сталь» (Польша), «Тофаш» (Турция), «Уникаха» (Испания), ВЭФ (Латвия).

Оставшиеся четыре участника определятся в отборочных соревнованиях, в которых примут участие 24 клуба.