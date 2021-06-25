Соперник сборной России потерял главную звезду на квалификацию Олимпиады

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер не поможет сборной Германии в олимпийском квалификационном турнире, сообщает Eurohoops.



Как сообщает источник, баскетболист хотел сыграть за национальную команду, однако, в связи с предстоящим выходом на рынок свободных агентов НБА федерация на смогла обеспечить его требования по страховке. Стороны работали над этим вопросом в течение недели, но так и не достигли договорённости.



Сборная Германии сыграет в олимпийской квалификации в хорватском Сплите. В этой же квалификации участие примет и сборная России.



Шрёдер провёл первый сезон в составе «Лос-Анджелеса». За «Лейкерс» он сыграл 61 матч, набирая в них 15,4 очка, собирая 3,5 подбора и совершая 5,8 передачи.