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Соперник сборной России потерял главную звезду на квалификацию Олимпиады

Соперник сборной России потерял главную звезду на квалификацию Олимпиады
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер не поможет сборной Германии в олимпийском квалификационном турнире, сообщает Eurohoops.

Как сообщает источник, баскетболист хотел сыграть за национальную команду, однако, в связи с предстоящим выходом на рынок свободных агентов НБА федерация на смогла обеспечить его требования по страховке. Стороны работали над этим вопросом в течение недели, но так и не достигли договорённости.

Сборная Германии сыграет в олимпийской квалификации в хорватском Сплите. В этой же квалификации участие примет и сборная России.

Шрёдер провёл первый сезон в составе «Лос-Анджелеса». За «Лейкерс» он сыграл 61 матч, набирая в них 15,4 очка, собирая 3,5 подбора и совершая 5,8 передачи.

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