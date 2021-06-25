Яннис Адетокунбо принял решение по участию в Олимпиаде
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Гиоргос Пану, агент лидера «Милуоки Бакс» и сборной Греции Янниса Адетокунбо, рассказал, что его клиент принял решение об участии в Олимпийских играх, которые пройдут летом 2021 года в Токио (Япония). По словам Пану, Адетокунбо намеревается поехать в Токио.
«Цель Яниса — попасть в Токио. Как только он освободится и будет здоров, сыграет за национальную сборную», — приводит слова агента Eurohoops.
Адетокунбо вместе с «Селтикс» продолжает борьбу в плей-офф НБА. Его команда вышла в плей-офф Восточной конференции, где соперником «Селтикс» стала «Атланта Хоукс». Пока «Хоукс» ведут в серии 1-0.
Сборной Греции предстоит побороться за путёвку на Олимпийские игры в квалификационном турнире, который пройдёт в Канаде.
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