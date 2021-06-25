Самый титулованный тренер Европы подписал контракт на три года с новым клубом

Пресс-служба «Партизана» официально объявила о назначении на пост главного тренера Желько Обрадовича. Сербский специалист подписал контракт на три года.
Обрадович ранее уже руководил клубом с 1991 по 1993 год. В 1992 году он привёл команду к титулу в Евролиге.
Обрадович является самым титулованным тренером Европы. Он выигрывал Евролигу девять раз, приводя к титулу «Партизан», «Ховентуд», «Реал», «Панатинаикос» и «Фенербахче».
Последним клубом Обрадовича был «Фенербахче», который он покинул в июне 2020 года. Под руководством серба турецкий клуб добился больших успехов. С 2015 года команда регулярно добиралась до «Финала четырёх», а в 2017 году впервые в своей истории выиграла Евролигу. Кроме того, с Обрадовичем стамбульцы четырежды выигрывали чемпионат страны, а также — трижды Кубок Турции.
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