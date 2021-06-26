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«Милуоки» разгромил «Атланту» и сравнялся в серии в финале Востока

«Милуоки» разгромил «Атланту» и сравнялся в серии в финале Востока
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Во втором матче финала Востока «Милуоки Бакс» дома разгромил «Атланту Хоукс» со счётом 125:91 и сравнялся в серии плей-офф – 1-1.

В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (25 очков и 9 подборов), Джру Холидэй (22 очка) и Брук Лопес (16 очков). У «Хоукс» наиболее результативными в игре стали Трей Янг (15 очков), Данило Галлинари (12 очков), Джон Коллинс (11 очков) и Кэм Реддиш (11 очков).

Ранее в серии «Хоукс» обыграли «Бакс» со счётом 116:113. Третий матч с участием этих команд пройдёт 28 июня. В полуфинале восточной конференции «Атланта» прошла «Филадельфию Сиксерс» со счётом 4-3, а «Милуоки» победил «Бруклин Нетс» со счётом 4-3.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
26 июня 2021, суббота. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
125 : 91
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 25, Холидэй - 22, Лопес - 16, Миддлтон - 15, Коннотон - 9, Портис - 8, Форбс - 8, Тиг - 7, Дьяките - 5, Нвора - 3, Адетокунбо - 2, Брайант - 2, Меррилл - 2, Такер - 1, Джексон, Дивинченцо, Тупан
Атланта Хоукс: Янг - 15, Галлинари - 12, Коллинс - 11, Реддиш - 11, Богданович - 8, Хаертер - 8, Данн - 6, Л. Уильямс - 5, Оконгву - 4, Фернанду - 4, Капела - 2, Мэйс - 2, Снелл - 2, Хилл - 1, Гудвин, Найт, Хантер

В финале Западной конференции встречаются «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». К настоящему моменту «Санз» ведут в серии со счётом 2-1.

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