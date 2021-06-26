«Милуоки» разгромил «Атланту» и сравнялся в серии в финале Востока

Во втором матче финала Востока «Милуоки Бакс» дома разгромил «Атланту Хоукс» со счётом 125:91 и сравнялся в серии плей-офф – 1-1.
В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (25 очков и 9 подборов), Джру Холидэй (22 очка) и Брук Лопес (16 очков). У «Хоукс» наиболее результативными в игре стали Трей Янг (15 очков), Данило Галлинари (12 очков), Джон Коллинс (11 очков) и Кэм Реддиш (11 очков).
Ранее в серии «Хоукс» обыграли «Бакс» со счётом 116:113. Третий матч с участием этих команд пройдёт 28 июня. В полуфинале восточной конференции «Атланта» прошла «Филадельфию Сиксерс» со счётом 4-3, а «Милуоки» победил «Бруклин Нетс» со счётом 4-3.
В финале Западной конференции встречаются «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». К настоящему моменту «Санз» ведут в серии со счётом 2-1.
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