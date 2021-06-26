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Трэй Янг назначил виновника разгрома «Атланты» во втором матче финала Востока

Трэй Янг назначил виновника разгрома «Атланты» во втором матче финала Востока
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Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трэй Янг взял на себя ответственность за поражение во втором матче серии финала Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (91:125, 1-1). Янг допустил 9 потерь, данный показатель является повторением личного антирекорда игрока. Янг за 28 минут набрал 15 очков (6 из 16 с игры, из 8 из-за дуги), 2 подбора, 3 передачи и 2 перехвата. В первой игре Янг записал себе в актив 48 очков и 11 передач.

«Я беру на себя полную ответственность за то, что произошло сегодня вечером. Контроль за мячом — это то, в чём я должен быть лучше. У меня получится делать это лучше. «Бакс» просто стали играть физически жёстче. Мы должны сделать то же самое. Они не сделали ничего особенного, просто играли более агрессивно. Я видел физическую силу игроков на протяжении всего плей-офф, в этом нет ничего нового. Просто нужно быть в состоянии ответить. Нельзя стереть это поражение. Нужно извлечь уроки. Каждая игра, каждое поражение — это опыт. Это возможность учиться. Сегодня я смог многому научиться. Я смогу лучше контролировать мяч», — приводит слова Янга The Atlanta Journal-Constitution.

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