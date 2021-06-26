Чарльз Баркли рассказал, в чём Майкл Джордан уступает Яннису Адетокунбо
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Член Зала славы НБА, известный в прошлом баскетболист, а ныне обозреватель и эксперт Чарльз Баркли рассказал о том, в чём лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо превосходит Майкла Джордана.
«Яннис — большая версия Рассела Уэстбрука. Уэстбрук и Яннис стараются больше, чем любые два игрока в НБА. Каждый вечер они выкладываются на полную. Я не могу найти никого, кто прилагал бы столько же усилий даже во времена моих выступлений. Майкл Джордан в этом не был на уровне Янниса. Майкл был величайшим, но уровень его мастерства был ниже», — цитирует Чарльза Баркли Essentially Sports.
Ранее во втором матче финала Востока «Милуоки Бакс» дома разгромил «Атланту Хоукс» со счётом 125:91 и сравнял счёт в серии плей-офф — 1-1.
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