«Вашингтон» выбрал двух фаворитов на пост нового главного тренера

Ассистент «Филадельфии» Сэм Касселл и ассистент «Денвера» Уэс Ансельд-младший являются главными кандидатами на пост главного тренера «Вашингтон Уизардс». Об этом сообщает Bleacher Report со ссылкой на обозревателя ESPN Брайана Виндхорста. Примечательно, что оба специалиста ранее уже работали в штабе «Уизардс».



Касселл три раза за время 15-летней карьеры становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Анселд-младший — сын члена Зала славы, одного из сильнейших баскетболистов своей эпохи Уэса Анселда.



Ранее сообщалось, что в первой четверти четвёртого матча финала Западной конференции НБА «Лос-Анджелес Клипперс» – «Финикс Санз» между лидерами команд Полом Джорджем и Девином Букером произошла стычка.

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