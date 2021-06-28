Стал известен статус Кавая Леонарда на решающий матч финала Западной конференции
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не сможет принять участие в пятом матче серии финала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (1-3), сообщает Hoops Rumors.
Леонард получил травму колена в пятой игре серии с «Юта Джаз» во втором раунде плей-офф и не выходил на площадку с тех пор. У баскетболиста подозревают повреждение крестообразной связки, но клуб не предоставляет официальной информации по поводу травмы. Леонард пропустит седьмой матч подряд. В случае поражения в пятом матче с «Финиксом» сезон для «Клипперс» закончится.
До травмы Леонард был одним из лучших игроков плей-офф. Форвард «Лос-Анджелеса» набирал в среднем 30,4 очка, 7,7 подбора и 4,4 передачи при точности 57% с игры, 39% из-за дуги.
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