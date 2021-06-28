Трэй Янг отреагировал на травму, полученную из-за столкновения с судьёй

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трэй Янг после третьего матча финала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (102:113, 1-2) высказался о травме голеностопа, которую он получил после того как наступил на ногу судье.

«Я ударил этого парня по щиколотку. Сейчас мне больно. Это расстраивает. Мне оказали медицинскую помощь. Я собираюсь ещё раз пойти к врачам утром. Это всё, что я могу сделать прямо сейчас. Нужно восстанавливаться. Когда я вернулся на площадку, было немного больно. Меня это разозлило. Я не мог совершать проходы так быстро, как хотел. А когда я это делал, мне было больно. Так что мне просто нужно восстанавливаться. Надеюсь, смогу поправиться к следующей игре. Я вышел в четвёртой четверти и забил свой первый трёхочковый. Мне действительно кажется, что я должен быть на паркете и продолжать борьбу. Я пытался продолжать бороться», — приводит слова Янга Atlanta Journal Constitution.