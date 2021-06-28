«Локомотив-Кубань» расстался с защитником сборной России

Защитник Григорий Мотовилов покинул краснодарский «Локомотив-Кубань», сообщает официальный сайт клуба. Мотовилов перешел в «Локо» летом 2019 года и провел в составе основной команды 47 матчей.



В сезоне 2019/20 Григорий сыграл 1 игру в Еврокубке и 9 матчей в Единой Лиге ВТБ, в которых он набирал в среднем 2,9 очков.



В сезоне 2020/21 Мотовилов сыграл 12 матчей в Еврокубке, набирая 3,1 очков и 1,2 передачи в среднем за игру и провел 25 матчей в Лиге ВТБ, набирая 2,5 очков в среднем за игру.



«Мы приняли решение, в том числе учитывая позицию Григория. Он молодой, амбициозный игрок и не может довольствоваться тем временем, которое сегодня получает в команде. Контракт с Мотовиловым завершен, но, возможно, мы ставим лишь запятую, а не точку в сотрудничестве. Мы благодарны Грише за сезон, он хорошо проявил себя, особенно в важных полуфинальных матчах. Сейчас он свободный игрок. Но при определенных обстоятельствах мы можем вновь увидеть его в составе «Локо», — прокомментировал прекращение сотрудничества президенту клуба Андрей Ведищев.