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«Милан» может перехватить трансферную цель «Зенита»

«Милан» может перехватить трансферную цель «Зенита»
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Баскетбольный клуб «Милан» проявляет интерес к форварду «Химок» Джордану Мики, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Кристос Харпидис.

Минувший сезон форвард провёл в «Химках». В матчах Евролиги он в среднем набирал 15,6 очка, делал 5,7 подбора и 1,1 перехвата.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован санкт-петербургский «Зенит». Ранее сообщалось, что 26-летний баскетболист уже практически договорился о переходе в клуб из Санкт-Петербурга. Он согласовывает последние детали контракта.

Баскетболистом также интересуются «Бавария» и «Баскония».

До сих пор неизвестно, будут ли в следующем сезоне принимать участие в розыгрыше Единой лиги ВТБ «Химки». Сообщалось о серьёзных финансовых проблемах клуба. Известно, что пока лига разрабатывает календарь на меньшее количество команд.

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