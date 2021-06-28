«Милан» может перехватить трансферную цель «Зенита»

Баскетбольный клуб «Милан» проявляет интерес к форварду «Химок» Джордану Мики, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Кристос Харпидис.



Минувший сезон форвард провёл в «Химках». В матчах Евролиги он в среднем набирал 15,6 очка, делал 5,7 подбора и 1,1 перехвата.



Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован санкт-петербургский «Зенит». Ранее сообщалось, что 26-летний баскетболист уже практически договорился о переходе в клуб из Санкт-Петербурга. Он согласовывает последние детали контракта.

Баскетболистом также интересуются «Бавария» и «Баскония».



До сих пор неизвестно, будут ли в следующем сезоне принимать участие в розыгрыше Единой лиги ВТБ «Химки». Сообщалось о серьёзных финансовых проблемах клуба. Известно, что пока лига разрабатывает календарь на меньшее количество команд.